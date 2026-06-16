Un bolígrafo Bic, un mes y más de 1 millón de visitas en redes para una vianesa

Más de 1,3 millones de visualizaciones en TikTok han convertido a la joven vianesa Noa Vaz en todo un fenómeno viral. El motivo de este inesperado éxito ha sido uno de sus trabajos de Bellas Artes: un impresionante retrato realizado íntegramente con bolígrafos Bic de tres de los personajes más emblemáticos de “Aquí no hay quien viva”: Marisa, Vicenta y Concha. La obra, que destaca por su extraordinario nivel de detalle y realismo, requirió más de un mes de trabajo. “Horas infinitas y mucha paciencia”, resume Noa, que reconoce haberse sentido completamente desbordada por la repercusión alcanzada. “Nunca imaginé que un trabajo de clase pudiera llegar tan lejos”, confiesa.

El vídeo en el que muestra el proceso de creación no tardó en hacerse viral. Primero fueron sus amigos quienes comenzaron a compartirlo y, poco a poco, “se fue haciendo una bola”, explica la joven. Hoy acumula más de 1,3 millones de reproducciones y miles de comentarios que elogian tanto la calidad del retrato como la paciencia y el talento de su autora.

El impacto ha trascendido las redes sociales. En los últimos días, la estudiante ha recibido llamadas de responsables vinculados a la propia serie, propuestas de varias librerías interesadas en sus ilustraciones y numerosos mensajes de profesionales del mundo del arte que han querido felicitarla por su trabajo.

La ilustración forma parte de un ejercicio de la asignatura Técnicas del Dibujo II: “Teníamos que escoger una entre diez imágenes y reproducirla en un formato de 100 por 70 centímetros. Yo me decanté por esta porque me parecía la más divertida y la que más juego podía dar”.

No está en venta

A pesar de la repercusión obtenida, Noa asegura que todavía está asimilando todo lo sucedido. Considera que esta inesperada viralidad supone un importante impulso para continuar desarrollando su carrera artística, aunque mantiene los pies en el suelo. De momento, tiene claro que el dibujo no está en venta. “Ya me han hecho varias ofertas, pero no pienso venderlo. Es un trabajo muy especial y le tengo mucho cariño”, afirma.

“Horas infinitas de paciencia”, afirma Noa. La obra destaca por su extraordinario nivel de detalle y realismo

Estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, reconoce que su elección académica no estuvo clara hasta el último momento. Aunque siempre había sentido interés por el mundo del arte, fue el último día del plazo de inscripción cuando decidió apostar definitivamente por esta disciplina. “Mis padres me dijeron que eligiera aquello que realmente me gustase, sin pensar en prejuicios ni en las salidas laborales. Les hice caso y no puedo estar más contenta con la decisión”, recuerda.

Ahora, tras conquistar TikTok con un simple bolígrafo Bic y muchas horas de dedicación, Noa afronta esta inesperada popularidad como un estímulo para seguir creando. Porque, si algo ha demostrado este retrato es que el talento y la constancia pueden abrir puertas donde menos se espera.