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O Polo de Emprendemento de Verín visita Xinzo para dar a coñecer os seus servizos

FOMENTO DO EMPREGO

O "Polo Tour 2026" do servizo de Verín quere trasladar as súas posibilidades ás localidades da súa área de influencia

Polo de Emprendemento de Verín, en polígono de Pazos. | Cedida
Polo de Emprendemento de Verín, en polígono de Pazos. | Cedida | Cedida

O Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Verín arranca este mércores, 8 de xullo, unha iniciativa itinerante polas localidades da súa área de influencia co obxectivo de achegar os seus servizos directamente ás persoas emprendedoras, autónomas e empresas.

Baixo o nome “Polo Tour 2026”, esta cita celebrarase no salón de plenos do Concello limiao de 20,30 a 22,30 horas, e conta coa colaboración da Asociación de Empresas e comercios da Limia (ProLimia).

Durante a sesión daranse a coñecer os servizos e recursos dispoñibles no Polo de Verín, resolveranse dúbidas e ofrecerase atención personalizada aos proxectos e iniciativas participantes. Ademais, habilitarase un espazo de “networking” para favorecer o contacto entre empresas, persoas emprendedoras e axentes do territorio.

Para participar, é recomendable inscribirse na páxina web do Polo de Emprendemento de Verín

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