O Polo de Emprendemento de Verín visita Xinzo para dar a coñecer os seus servizos
FOMENTO DO EMPREGO
O "Polo Tour 2026" do servizo de Verín quere trasladar as súas posibilidades ás localidades da súa área de influencia
O Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Verín arranca este mércores, 8 de xullo, unha iniciativa itinerante polas localidades da súa área de influencia co obxectivo de achegar os seus servizos directamente ás persoas emprendedoras, autónomas e empresas.
Baixo o nome “Polo Tour 2026”, esta cita celebrarase no salón de plenos do Concello limiao de 20,30 a 22,30 horas, e conta coa colaboración da Asociación de Empresas e comercios da Limia (ProLimia).
Durante a sesión daranse a coñecer os servizos e recursos dispoñibles no Polo de Verín, resolveranse dúbidas e ofrecerase atención personalizada aos proxectos e iniciativas participantes. Ademais, habilitarase un espazo de “networking” para favorecer o contacto entre empresas, persoas emprendedoras e axentes do territorio.
Para participar, é recomendable inscribirse na páxina web do Polo de Emprendemento de Verín
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