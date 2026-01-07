El reto del medio rural, la escasa oferta de vivienda

Algunas de las conclusiones a las que llegaron los niños de O Viso sobre la desplobación rural.

La Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder) acaba de publicar un estudio sobre la situación de la vivienda en el medio rural que “confirma que el principal obstáculo para atraer y fijar población es la escasa disponibilidad real de vivienda habitable”. En la investigación, que se desarrolló de febrero a octubre de 2025, se analizaron 58 localidades de menos de mil habitantes de ocho comunidades autónomas, comprobando más de 11.500 viviendas y “poniendo de manifiesto un uso mayoritariamente esporádico o la existencia de un elevado volumen de viviendas vacías que no entran en el mercado”.

En este estudio participó el CDR O Viso atendiendo a varias localidades de la comarca de A Limia, para identificar oportunidades para la recuperación y puesta en valor de sus viviendas en un contexto marcado por la despoblación y el envejecimiento. Se centró en las aldeas de Porto Alto, Boado, Pidre y Vilar de Lebres, que “representan fielmente” la realidad del rural gallego.

El muestreo realizado en las localidades rurales de la comarca de A Limia revela una realidad “compleja y preocupante” en torno a la sostenibilidad demográfica, el estado de la vivienda y la capacidad de planificación territorial. Uno de los elementos más llamativos del estudio es la escasez de datos oficiales desagregados sobre población y vivienda en los núcleos más pequeños. “La invisibilidad estadística de las aldeas refleja una falta de atención estructural que impide diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades reales de estos territorios”, apuntan en su informe.

Los mapeos realizados muestran una alta proporción de inmuebles vacíos, muchos de ellos no habitables, lo que limita su aprovechamiento residencial o turístico. La falta de información visible (carteles, anuncios, registros) sobre estas viviendas refuerza su inaccesibilidad y perpetúa su abandono.

Camilo Vila, pedagogo y técnico del CDR O Viso, explicó que “son moitas máis as oportunidades para as casas do rural que os medos que temos, que non se xustifican en base á realidade”, aclarando que además del envejecimiento y la falta de servicios, el principal factor que dificulta la recuperación de población es el abandono del medio rural.