Xinzo arranca 2026 con un 40% más de suelo industrial

El concello de Xinzo de Limia da comienzo al 2026 con la finalización de la obra de ampliación de su parque empresarial con un total de 23 nuevas parcelas. Así lo ha confirmado la Xunta de Galicia, responsable del proyecto que incrementará un 40 por ciento su superficie, sumando 117.418 metros cuadrados más.

La Consellería de Economía e Industria a través de Xestión do Solo Galicia-Xestur ya ha solicitado al Concello la aprobación del acta de recepción; una vez asumida, las parcelas adquirirán la condición de solar para que los propietarios puedan solicitar la licencias de obra y actividades.

El Ejecutivo autonómico cifra la inversión en este proyecto en más de 7,5 millones de euros, e inciden en que era “moi necesario porque o actual polígono, con 90 parcelas xa ocupadas, non ten superficie dispoñible” para dar respuesta a la demanda actual de las empresas que o bien ya operan en la comarca de A Limia, o las posibles interesadas en instalarse allí. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, destacó que “A Limia é unha comarca puxante, o sector agrogandeiro está en avance e arrastra consigo un sector complementario para o que é esencial a dotación de solo industrial para que prospere a nosa provincia”.

Revisión técnica

Ramón Gómez, edil de Obras y Urbanismo del concello de Xinzo, explicó que ahora el gobierno local hará comprobaciones en la obra con sus propios técnicos para valorar el estado de entrega “das que están á vista e das que non o están, que son as máis preocupantes”. “Nós, con nosos técnicos e as empresas coas que temos concesións, faremos unha serie de comprobacións para que todo concorde co proxecto”, aclaró.

Gómez profesó la voluntad de empezar estas revisiones la próxima semana, para, en caso de estar todo en orden, poder aprobar la recepción de la obra lo antes posible. Así, el edil reforzó la idea de que “xa se botaba de menos esta ampliación porque a necesidade de solo industrial é grande e esto dalle un pulo importante ao noso polígono, que xa se nos fai escaso”.

Xinzo encara un 2026 en el que además de esta ampliación, verá terminadas las obras en la Nacional 525 a su paso por la villa, cuyo plazo finaliza a mediados de año.

Ourense encabeza la dotación de suelo

El Gobierno gallego tiene en marcha diversas actuaciones de ampliación de suelo industrial, una lista encabezada por la provincia de Ourense con cerca de 2,7 millones de metros cuadrados.

Además del parque empresarial de Xinzo, se encuentra en tramitación la redacción de los Peose (Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial) de los parques de Carballiño-Maside, Paderne de Allariz y Pereiro de Aguiar, además del parque empresarial de San Cibrao das Viñas, cuyas obras ya están licitadas.

De acuerdo con esta estrategia de impulsar el suelo industrial para fomentar el reequilibrio territorial y frenar la despoblación, el Gobierno autonómico, a través de Xestur, habilitará más de 8 millones de metros cuadrados en todo el territorio.

A Coruña contará con 2,1 millones de metros cuadrados más de suelo empresarial en los polígonos de Sionlla, Cabana de Bergantiños, Bértoa, Coristanco, Santa Comba y Morás. Así, Lugo sumará cerca de un millón de metros cuadrados en los parques de Corgo, Xove, As Gándaras, Meira y Palas de Rei.

Por su parte, Pontevedra sumará cerca de 2,6 millones de metros cuadrados en los parques de Toedo, Fragamoreira, Campiño, Louredo, Pousadoiro y la ampliación de la MI de la PLISAN (Salvaterra-As Neves).