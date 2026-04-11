El COB, tras la penitencia en Mallorca toca el perdón del Pazo

Un partido de muñecas y cabezas. Así se presenta el duelo entre el COB y el Cantabria de este sábado sobre el parquet del Pazo. La Semana Santa quedó atrás tras dejar dos derrotas consecutivas para el cuadro ourensano, dolorosas en el fondo y aún más en la forma. Revolcones que, a una plantilla y sin demasiadas cicatrices en su trayectoria, le han hecho daño en el apartado mental. Así que fueron días de trabajo táctico y mucho diván para tratar de recuperar el juego y los ánimos perdidos. Con las opciones de disputar el play off reducidas a su mínima expresión, el COB pasa página y que concentra en el aquí y ahora. Un partido para recuperar la sonrisa, la suya y la de los aficionados, que si se mosquearon in situ al caer ante el Zamora, le subieron unas cuantas revoluciones al enfado viendo por la televisión la cornada ante el Palmer.

Moncho López ha tratado de recuperar la mejor versión de cada uno y, sobre todo del bloque, en los ensayos. Ahora toca ratificarlo en la función principal. El equipo ourensano ha defendido bien por momentos en esta mala racha. No excelente, como antes, pero sí bien. Solo por momentos. Aunque el mayor problema apareció al cruzar la media pista. La producción ofensiva ha caído considerablemente debido a que tiradores no han sido nunca y tampoco han conseguido sacar rendimiento en la zona. Con la vía de acceso de correr y anotar más protegida por los rivales, casi cada ataque se ha convertido en un dolor de muelas. La gran asignatura pendiente a día de hoy.

El preparador cobista volverá a contar con sus 12 hombres para el encuentro ante los cántabros. Alternativas que tratará de mover para encontrar esa fórmula que devuelva la inercia positiva. Los veteranos del plantel tendrán que dar ya ese paso adelante, de asumir responsabilidades y de pegar dos gritos si es lo que toca. Un liderazgo activo que se agradece cuando vienen maduras. Y por ahí pasará la cabeza, llámese presión, llámese miedo. Un mal incio de partido puede dificultar el nudo y el desenlace si no se tiene mente fría. Porque el Cantabria, que va por detrás en la tabla con más euros invertidos, parece llegar mucho más tranquilo sea porque se descolgó pronto de cotas ambiciosas o porque su entorno exige menos retorno. Y a río revuelto…

Amenazas

Los cántabros tienen jugadores de nivel acreditado. El excobista Reggie Johnson es uno de los bases nobles de la categoría. Y el esloveno Miha Lapornik, que llegó sobre la marcha, ha sido habitual en proyectos de mayor envergadura. Con piezas como otro ex del Pazo, Samu Rodríguez, Alderete, Van Oostrum o el altísimo Yu (y con buenos fundamentos) los de Lolo Encinas tienen nivel para haber peleado otras batallas con mayor recompensa.

Un partido sin casi nada en juego a efectos clasificatorios, pero con mucho en juego en todo lo demás. El COB necesita volver a ser feliz y llevar la felicidad a una grada que tendrá la lupa puesta en la actuación de los suyos, pero que tiene conocimiento e historia como para saber que toca arropar como han venido haciendo hasta ahora. Aquello de quiéreme cuando menos me lo merezca porque es cuando más lo necesito.

El COB tiene a todos listos, el Cantabria llegará sin Powell

El Cantabria llegará al Pazo sin uno de sus jugadores importantes. El jamaicano Jahvaughn Powell no disputará el encuentro tras recibir la notificación de un partido de suspensión por lo reflejado en el acta tras el duelo que disputaron los suyos ante el Básquet Coruña. Promedia más de 18 minutos por partido. En el COB, más allá de problemas habituales en el trabajo diario, Moncho López tendrá a toda su plantilla disponible.