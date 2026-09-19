Estreno para el COB con fuegos artificiales (114-75)

Presentación en sociedad realizada con éxito. El COB 2026-2027 se estrenó en el Pazo dejando claro qué quiere ser y cómo conseguirlo. El equipo ourensano trituró al Oliveirense portugués 75-114 en la segunda semifinal de As Burgas Basket Cup. Hoy peleará por el título ante el Palencia, que también le metió un buen meneo al Porto antes. Una alegría construida a base de velocidad, puntos y alternativas al cruzar al campo contrario, minimizando a un rival que no es tan flojo como pareció, por momentos dedicado a repartir estopa a todo lo que se moviera.

Salvo los segundos iniciales, que solo faltaría, el duelo le se puso de cara a los de Moncho López muy pronto. Hay puntos en las muñecas de todos los que ayer ejercieron de visitantes en su casa. Leimanis, McDonnell y Marc García comenzaron a hacer lo que saben sin pedir permiso ni perdón (3-8, m.3). Superados físicamente, los lusos decidieron dar palos como si buscaran algún tipo de récord, cerrando con 11 el primer cuarto. Aún con el frenazo al ritmo que eso producía, el COB dejó detalles y destellos para cerrar el primer parcial 19-29.

El guion se acentuó con el paso de los minutos. Martín Fernández, el americano de Vilagarcía, se unió a la fiesta y el duelo quedó decidido antes de tiempo. Se pueden considerar minutos de la basura dos cuartos y medio. McDonell demostró que ha comenzado la pretemporada con la flecha para arriba y hasta Russell, que no empezo fino, se fue activando en la inercia positiva. Al otro lado, más leña que méritos, una técnica al banquillo y la sensación de que no sabían bien cómo gestionar el partido. Al descanso, 29-53.

La reanudación la tomó con ganas Leimanis, con dos triples seguidos pese a sus problemas de faltas, y el joven Darío Pérez demostró que se ha ganado la confianza de Moncho López. Con una renta por encima de la treintena y de la cuarentena (40-82, m.28) el único debe cobista es la sensación de que se puede sufrir en el rebote ofensivo contra un equipo con más potencia en la zona. Queda apuntado.

Y llegó el último cuarto de un partido maratoniano. Mostró más ganas el Oliveirense, con un Morgan que empezó a demostrar lo que es, un buen anotador. Maquillaban el resultado los lusos hasta que Zidek se volvió a poner serio. A su lado, un Marc García que anota modo asesino silencioso, ni te das cuenta.