"Siempre hubo accidentes con jabalíes, no estamos ante una catástrofe"

Su profesión de ingeniero técnico forestal y a la vez secretario de la Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA) le permite tener un amplio conocimiento sobre los jabalíes. "No hay superpoblación, ni tampoco estamos ante el final del mundo".

¿Cómo se explica que haya tantos accidentes de circulación a causa de jabalíes?

Siempre ha habido accidentes a causa de los jabalíes. Si Ourense estuviera en los Pirineos, el riesgo de accidente de tráfico no serían los jabalíes, serían los aludes de nieve. Ahora se puede detectar algún siniestro más, pero eso no significa que estemos en situación catastrófica. En los últimos días hubo varios accidentes atribuidos a la fauna salvaje, pero la situación no es excepcional, dado que a lo mejor pueden pasar meses sin otro accidente.

¿Qué pueden hacer los conductores?

Circular con precaución y tener cuidado, sobre todo en aquellas carreteras con riesgo de que cruce un animal, que son la mayoría.

¿Pero no cree que ahora hay muchos más jabalíes que hace unas décadas?

Hace años, se trabajaba más el campo, había más vacas y ovejas y el monte estaba mucho más limpio, sin tanta maleza. Hay más jabalíes, pero no podemos hablar de superpoblación. Si le preguntas al que tuvo un accidente o al vecino que le causaron daños en sus cultivos, seguro que va a contestar que hay una superpoblación de jabalíes, pero siendo realistas creo que la especie está controlada. Este año también fue un poco excepcional, primero llovió y ahora hace frío y no conocemos bien los movimientos que están realizando los animales.

¿Los cotos están realizando batidas o no se autorizan?

Se están realizando batidas con normalidad. No hay ningún tipo de restricción por parte de la Xunta de Galicia. Creo que desde la Administración en este sentido se están haciendo bien las cosas.

¿Tiene idea de cuántos jabalíes se suelen cazar cada temporada en un coto de la provincia?

Depende de la superficie del coto y autorizaciones, pero podemos manejar cifras que van de las 30 hasta las 200 piezas. Y a estas hay que sumarle los que mueren atropellados.

O sea, estamos ante una especie que se reproduce con mucha facilidad en la provincia.

Se reproduce bien, pero hay que entender que tenemos una provincia llena de maleza, que le sirve para ocultarse. Pero ahora, insisto, hay una población alta, pero no es desmesurada.

¿Qué se debe hacer para impedir que lleguen a las carreteras y provocar un accidente?

En lo que respeta a la A-52, las empresas de conservación están renovando las vallas. En los últimos días, realizaban los trabajos en Ribadavia. Tengo conocimiento de que mantienen las vallas en buen estado para impedir la entrada de animales. En el resto de carreteras, una buena medida sería mantener los márgenes en buen estado, libres de maleza, que en muchos casos llega hasta el mismo asfalto. Si hay una franja de seguridad, libre de maleza, puedes percatarte de la presencia de un jabalí, de que puede irrumpir en el asfalto y puedes frenar a tiempo. Claro que puedes tener igual un accidente, pero se reduce un poco el riesgo.

¿Los jabalíes son un problema para los cotos de caza?

Ahora mismo tenemos un grave problema, que son los daños que ocasionan en los cultivos y fincas particulares. Nosotros pagamos una buena póliza de seguro, que en caso de accidente de circulación cubre los desperfectos, pero los daños en cultivos, no. Solemos informar a los afectados de las ayudas.

¿Tienen muchas reclamaciones por accidentes?

Hay algunas. Nos pueden reclamar si el accidente se produjo 12 horas después de una batida. Tras el accidente, Tráfico hace un informe y la aseguradora del coche ya se encarga de los trámites, de averiguar si hubo batida, antes de abonar los desperfectos.