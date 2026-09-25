El territorio Limia-Arnoia esgrime sus “25 motivos”

El territorio Limia Arnoia cuenta con una nueva página web para conocer mejor los 25 concellos que forman parte de la zona. Se trata de 25motivos.gal, un espacio que reúne en un mismo lugar información sobre actividades, patrimonio, naturaleza, tradiciones y otros recursos del territorio.

La nueva plataforma permite consultar de forma sencilla lo que ofrece cada uno de los concellos: A Bola, Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, Calvos de Randín, Celanova, Entrimo, Lobeira, Lobios, Maceda, Muíños, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, Trasmiras, Verea, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambía.

Señalan que uno de los principales apartados de la web es el de eventos, que reúne en un calendario las actividades que se celebran en los diferentes municipios. En él se pueden consultar fiestas, conciertos, rutas, jornadas y otras propuestas programadas.

La nueva página, 25motivos.gal, reúne información SOBRE los 25 concellos QUE FORMAN EL TERRITORIO DE Limia-Arnoia

Entre las citas que aparecen en la plataforma están la Romería da Saínza, en Rairiz de Veiga, la Festa do Esquecemento y el Entroido de Xinzo de Limia, además de otras actividades culturales, deportivas, gastronómicas y tradicionales.

La página también permite descubrir patrimonio, naturaleza, tradiciones o zonas de baño. Cada uno de los 25 concellos cuenta con un espacio propio en el que se puede conocer mejor su oferta. A estos contenidos se suman apartados dedicados a gastronomía, fiestas singulares e historias vinculadas a la identidad de Limia Arnoia.

Con esta nueva web, toda esta información queda reunida en un mismo espacio, que permite consultar actividades, buscar propuestas y conocer nuevos lugares de los 25 concellos del territorio.