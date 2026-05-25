Una comida solidaria en A Rúa reunió fondos para Manos Unidas

La pista del pabellón del colegio de las monjas de A Rúa acogió la comida solidaria que reunió a 255 personas de toda la comarca, dentro de la Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas de la diócesis de Astorga. Es la primera vez que tiene lugar esta cita, que promovieron las Voluntarias de la Caridad, los feligreses y el párroco de A Rúa, según apuntó Daniel Pérez Quintela, quien resaltó la implicación de toda Valdeorras.

La comida fue posible gracias a la colaboración de numerosas personas, quienes aportaron empandas, tortillas y dulces, procediendo de bodegas de la zona las bebidas que las acompañaron. Además, otros feligreses hicieron donativos de dinero para comprar otros productos.

En esta fiesta solidaria también hubo un sorteo, el de los productos aportados por diferentes negocios de la comarca. “Muchos establecimientos de A Rúa, O Barco y Petín hicieron donaciones generosas”, indicó Daniel Pérez. La ambientación musical la puso el DJ Suso Sotelo, quien amenizó desinteresadamente la cita.

La cantidad reunida será destinada a un proyecto de apoyo a actividades deportivas para niños y jóvenes vulnerables de la India, el acceso a la educación para jóvenes y a la promoción femenina en Senegal.

Relacionado La campaña de setas en Valdeorras acusó la subida de las temperaturas