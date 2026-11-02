A Veiga mejora los servicios destinados a emprendedores

Mejora de los accesos al CIMA y a las sedes de la base forestal y el GES de A Veiga.

La apuesta del Concello por el Centro de Iniciativas Municipais de A Veiga (CIMA) fue corroborada por el equipo de gobierno que dirige Juan Anta Rodríguez diseñando nuevas mejoras para unas instalaciones que comenzaron a prestar servicio hace algo más de un año. Los trabajos se centrarán en el acondicionamiento de una sala de maduración, destinada a los productores de carne del sello Crianza Trevinca, una instalación que no tienen a su alcance.

La apertura de la base forestal está pendiente de detalles como la dotación de un equipo de aerotermia

También pensando en los productores de carne de un Concello que en 2025 contaba con 35 explotaciones de ganado bovino, según el Instituto Galego de Estadística, el proyecto contempla la instalación de una máquina de corte de carne a nivel industrial, según apuntó el alcalde, quien resaltó la importancia de este centro municipal para fomentar el emprendimiento local. “Estamos dando os últimos remates na sala de carne para poñela en marcha”, dijo el regidor. Aludió a unn producto, la carne Crianza de Trevinca, que fue planteado como una apuesta por la calidad y proximidad en la competencia con productos procedentes de otras zonas.

Partida de arándanos, en el CIMA.

Los productores de frutas frescas, como los arándanos, también verán mejorada la oferta del CIMA con la dotación de una sala destinada para este producto. Este equipamiento se sumará al destinado a producir derivados, como mermeladas, patés o turrones.

Base forestal

Los planes municipales también contemplan la mejora del edificio que comparten la base forestal y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), levantada en el entorno del CIMA. “Está prácticamente rematada”, comentó Juan Anta, quien añadió que para rematar la ejecución del proyecto tan sólo resta la canalización del agua y dotar al edificio con con una máquina de aerotermia, destinada a climatizar el lugar. Una vez finalizados estos trabajos, podrá comenzar a prestar servicio.

Accesos

Una actuación, también importante, y que ya está rematada es la mejora del acceso a la zona del CIMA, la base forestal y la parte superior del pueblo de A Veiga. En este caso, los trabajos conllevaron la renovación del firme, así como la ampliación del cruce del acceso con la calle Pateira. Esta actuación permitirá que los camiones de los bomberos, del GES y los vehículos pesados del citado centro puedan salir en las dos direcciones, evitando tener que atravesar el pueblo.

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A la hora de financiar todas estas actuaciones -ampliación del CIMA, base forestal y accesos-, el Concello de A Veiga recibió el apoyo de la Consellería de Economía e Industria y de la Deputación Provincial, una colaboración que ayudará a costear un proyecto presupuestado en aproximadamente 400.000 euros.