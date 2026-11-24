La Consellería do Medio Rural invertirá más de un millón de euros en cinco años en el nuevo plan preventivo contra los incendios forestales del parque natural de la Baixa Limia–Serra do Xurés, evaluado este lunes por el Consello de la Xunta. El proyecto actuará en más de 2.300 hectáreas para impulsar una gestión más proactiva del territorio, reducir el riesgo de fuegos y su propagación y conservar los valores naturales del espacio.

Para planificar los trabajos, el Ejecutivo autonómico zonificó el parque según sus características mediante un nuevo índice de riesgo estructural de incendios forestales (REIF). Este parámetro toma como referencia el número de grandes incendios forestales (GIF) registrados, las declaraciones de situación operativa 2 y el grado de actividad ganadera en la zona.

Tipologías ZEX

De forma complementaria, se delimitaron zonas estratégicas de gestión (ZEX), áreas prioritarias para actuar sobre el combustible e implantar infraestructuras de apoyo que permitan a los servicios de emergencia realizar maniobras seguras, eficaces y planificadas, limitando la propagación y potencialidad de los fuegos. Su ubicación y dimensión se determinaron según incendios de referencia, la topografía y la continuidad del combustible.

Existen dos tipologías de ZEX. Por un lado, se definieron 69 mediante simulación informática: 42 ubicadas en áreas de riesgo muy alto, 17 en riesgo alto y 10 en moderado. Por otro, el análisis de puntos de inicio permitió identificar 16 polígonos de concentración de igniciones, calculados con un radio de influencia de 500 metros y la agrupación de áreas contiguas. De ellos, 10 están en zonas de riesgo muy alto, cuatro en alto, uno en nivel alto/muy alto y otro en moderado/alto.

Las actuaciones previstas buscan reducir la continuidad del combustible forestal, incrementar la capacidad de control de los fuegos y mejorar la seguridad de los medios de extinción. Para ello, se ejecutarán trabajos de gestión de biomasa en franjas secundarias -cuya limpieza corresponde a los propietarios o, subsidiariamente, a los concellos-, desbroces y quemas prescritas.

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El plan contempla la adecuación de pistas forestales y otras infraestructuras estratégicas para facilitar el acceso y la movilidad de los equipos de emergencia. Asimismo, se fomentará la plantación de frondosas, especialmente en las ZEX coincidentes con unidades ambientales del plan director de la Red Natura 2000, aplicando tratamientos silvícolas para mejorar la estructura, vitalidad y conservación de las masas existentes. Finalmente, se impulsará el pastoreo como herramienta preventiva, adecuando las superficies actuales y habilitando nuevas zonas para controlar la carga vegetal.