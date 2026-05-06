OBRAS E SALARIOS
Bande aproba un orzamento superior aos dous millóns
O Concello de Bande ven de aprobar os orzamentos municipais para o ano 2026, cun importe total que supera os 2,5 millóns de euros.
No capítulo de ingresos destacan principalmente as transferencias correntes, que superan os 1,34 millóns de euros. Séguenlles os ingresos por impostos, que ascenden a 450.000 euros, e as transferencias de capital, cun importe de 580.000 euros.
En canto aos gastos, o maior peso recae no persoal, cunha dotación de 1.068.855,32 euros. Inclúese aquí un incremento salarial do 1,5% para o persoal municipal, así como créditos destinados á estabilidade laboral, antigüidade e programas de emprego vinculados á Xunta de Galicia. A esta partida séguenlle os gastos correntes, con 636.960 euros, e os investimentos reais, que ascenden a 753.059,69 euros.
O orzamento incorpora un destacado paquete de actuacións orientadas á mellora de infraestruturas e servizos. Entre elas figuran a mellora de camiños municipais en distintas parroquias, así como o Plan de mellora de camiños 2025-2026 e 2026-2027. Tamén se contempla a rehabilitación de vivendas destinadas a alugueiro social e diversas actuacións no ámbito turístico, incluíndo investimentos no entorno de Santa Comba e nas augas termais. Ademais, prevese a adquisición de terreos para mellorar o acceso ao Mercado do Xurés, xunto con investimentos en servizos sociais, educación e instalacións deportivas.
Ademais, inclúense partidas destinadas a subvencións e apoio a colectivos sociais, protección civil, promoción turística e fomento da actividade económica. O orzamento da entidade local tamén reserva fondos para actuacións básicas en infraestruturas, como a mellora do abastecemento de auga e da rede de sumidoiros ou a adquisición de maquinaria municipal para optimizar os servizos públicos e a súa eficiencia.
