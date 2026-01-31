Bande impulsa la rectoral para dinamizar el turismo

Representantes institucionales que se dieron cita ayer en la casa rectoral de Santa Comba de Bande.

La antigua casa rectoral de Santa Comba de Bande sigue dando pasos con el objetivo de mejorar la oferta patrimonial de la localidad y de la comarca, convirtiéndose en un nuevo activo turístico.

En ese sentido, a partir de 2021 se invirtieron 400.000 euros para rehabilitar y recuperar el edificio para dedicarlo a actividades de dinamización turística. Una vez completada esa fase, ahora es el turno de dotar el inmueble con el equipamiento necesario para que se puedan desarrollar.

Con el fin de dar continuidad al proyecto, Turismo de Galicia, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y el Concello suscribieron el año pasado un convenio de 166.017,54 euros, a desarrollar en dos anualidades, y en el que Turismo y Cultura aportan la inversión a partes iguales.

en la reforma, rehabilitación y equipamiento de la casa rectoral de santa comba se han invertido 600.000 euros

En la primera anualidad se invirtieron más de 95.000 euros en la compra de mobiliario y trabajos de climatización y ventilación de las instalaciones, y está previsto que se equipe la cocina de la rectoral. Sumando todas estas actuaciones, en el último lustro se habrán invertido cerca de 600.000 euros para impulsar la rectoral de Santa Comba.

Visita institucional

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo; el diputado José Luis Ferro y la alcaldesa, Sandra Quintas, se desplazaron ayer hasta la casa rectoral de Santa Comba para comprobar el avance de los trabajos de equipamiento.

Merelles destacó que “a rehabilitación da reitoral de Santa Comba resulta esencial para enriquecer a oferta patrimonial da comarca da Baixa Limia, ao tempo que se impulsa a proposta turística da zona”.