Nueva ordenanza de tráfico en Barbadás

El Concello de Barbadás avanza en la redacción de una nueva ordenanza reguladora del tráfico, la movilidad y la seguridad viaria, una iniciativa que fue abordada en el pleno ordinario celebrado ayer y que parte de una moción presentada por el grupo socialista para la pacificación del tráfico.

El gobierno local trabaja en este documento en colaboración con la Policía Local y los servicios de Emerxencia e Protección Civil, con el objetivo de mejorar la circulación en las zonas con mayor densidad de vehículos y reforzar la seguridad de los peatones. Entre las medidas previstas figura el aumento de la iluminación en cruces e intersecciones con mayor tránsito, así como la implantación de sistemas que mejoren la visibilidad de los pasos de peatones.

El alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, explicó que actualmente se están analizando distintas soluciones técnicas antes de adoptar decisiones en base a los informes policiales. Por su parte, el teniente de alcalde y edil de Seguridade, Daniel Rey, avanzó que la ordenanza reforzará la señalización de la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en todos los núcleos del municipio.

El texto en elaboración también incluirá nuevas regulaciones, como la obligatoriedad del uso de casco para vehículos de movilidad personal, la creación de zonas de prioridad peatonal y limitaciones de tonelaje de 7.500 kilos en horario nocturno. Además, se abordará el uso indebido de plazas de aparcamiento con fines comerciales, especialmente en el caso de talleres.

Desde el PP mostraron su respaldo al fondo de la moción, aunque criticaron que “chega tarde” tras años de gobierno socialista.