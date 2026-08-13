Boborás se sumará al auge del pádel con su primera pista municipal

La fiebre por el pádel no da señales de frenarse en breve. Ha dejado de ser solo una práctica deportiva para convertirse en una actividad cada vez más arraigada en España. Una tendencia que también ha llegado a Galicia y que en Ourense mantiene un buen ritmo de crecimiento.

En Boborás han aprovechado el auge de esta disciplina para impulsar la construcción de la primera pista de pádel de la localidad, que se ubicará en el entorno del pabellón polideportivo municipal. Concretamente, estará situada en la calle Evaristo Riande, entre el recinto deportivo y la actual pista multideporte exterior, con un plazo de ejecución previsto de dos meses. La nueva instalación compartirá espacio con las piscinas municipales, el parque infantil, la zona de calistenia, el CEIP Nosa Señora de Xuvencos, el edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas y el aparcamiento público, además de encontrarse cerca del futuro centro de salud.

Para esta actuación se destinarán 49.860,70 euros: la Xunta aportará el 70 % de la inversión (unos 34.902,49 euros), mientras que el Concello asumirá el 30 % del total (los 14.958,21 euros restantes).

La posibilidad de incorporar una pista de pádel al municipio era, según explica la alcaldesa, Patricia Torres, una iniciativa que llevaba años sobre la mesa y que finalmente ha podido concretarse este verano. Una demanda que también se ha hecho notar entre la ciudadanía, pues son muchos los vecinos que han recibido con satisfacción el anuncio de la nueva instalación.

Oferta variada

Incluso en los municipios más pequeños, las tendencias acaban llegando. En Boborás, la apuesta por esta disciplina se enmarca en la voluntad del Concello de ampliar y diversificar los servicios, con nuevas propuestas que contribuyan a dinamizar la vida local. Una línea de actuación que la alcaldesa resume en una idea: “Seguir ampliando e diversificando os servizos que ofrecemos á veciñanza, tamén no ámbito deportivo e do lecer incorporando instalacións que teñen demanda”.

El proyecto contempla una pista homologada de 20 por 10 metros, descubierta, con césped sintético e iluminación LED, que permitirá acoger otras modalidades de juego con red además del pádel.

Esta primera instalación supone el punto de partida de un plan más amplio para crear en Boborás un espacio específico destinado al pádel, con la previsión de construir una segunda pista contigua a la primera. A futuro, el Concello contempla cubrir ambas pistas de forma conjunta e incorporar un sistema automatizado de acceso y reserva para los usuarios.