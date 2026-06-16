Estabilizado el incendio forestal de Boborás tras calcinar 250 hectáreas

SITUACIÓN 2 DESACTIVADA

El incendio forestal de Boborás (Ourense) queda estabilizado tras quemar 250 hectáreas. La Xunta además desactivó en la tarde del lunes la Situación 2 al desaparecer el riesgo para viviendas.

La Región
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Publicado: 16 jun 2026 - 09:21 Actualizado: 16 jun 2026 - 10:17
El primer gran incendio de la provincia en 2026 cercó Boborás
El primer gran incendio de la provincia en 2026 cercó Boborás | Miguel Ángel

El incendio forestal declarado en el municipio de Boborás (Ourense) ha quedado estabilizado, según ha confirmado la Consellería do Medio Rural, tras calcinar 250 hectáreas. La situación se produjo a las 21:30 horas, tras una evolución favorable del fuego, de acuerdo con las estimaciones provisionales de la Xunta de Galicia.

Durante la jornada, las altas temperaturas han dificultado las tareas de extinción, aunque el incendio ha mostrado una mejoría respecto al día anterior, cuando llegó a activarse el nivel de emergencia por la proximidad a núcleos habitados.

En el operativo actuaron 5 técnicos, 28 agentes, 53 brigadas, 35 motobombas, 3 unidades técnicas de apoyo, 4 palas, 6 helicópteros y 10 aviones.

Aunque el incendio está estabilizado, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles reavivaciones, especialmente por las altas temperaturas y la baja humedad, condiciones que favorecieron el inicio del fuego, presuntamente provocado por un rayo.

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