Estabilizado el incendio forestal de Boborás tras calcinar 250 hectáreas

El incendio forestal declarado en el municipio de Boborás (Ourense) ha quedado estabilizado, según ha confirmado la Consellería do Medio Rural, tras calcinar 250 hectáreas. La situación se produjo a las 21:30 horas, tras una evolución favorable del fuego, de acuerdo con las estimaciones provisionales de la Xunta de Galicia.

Durante la jornada, las altas temperaturas han dificultado las tareas de extinción, aunque el incendio ha mostrado una mejoría respecto al día anterior, cuando llegó a activarse el nivel de emergencia por la proximidad a núcleos habitados.

En el operativo actuaron 5 técnicos, 28 agentes, 53 brigadas, 35 motobombas, 3 unidades técnicas de apoyo, 4 palas, 6 helicópteros y 10 aviones.

Aunque el incendio está estabilizado, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles reavivaciones, especialmente por las altas temperaturas y la baja humedad, condiciones que favorecieron el inicio del fuego, presuntamente provocado por un rayo.