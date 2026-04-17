Ejercicios y herramientas en el A Maiores Carballeda de Avia para lograr una memoria saludable

Los asistentes a la última actividad del programa A Maiores en este Concello.

El programa A Maiores, impulsado por La Región, finalizó sus actividades en el concello de Carballeda de Avia con la celebración del segundo taller motivacional. La última jornada que le puso fin a las actividades de este proyecto itinerante en el municipio estuvo centrada en el entrenamiento y fortalecimiento de la memoria.

Susana González, en representación del diario, agradeció la asistencia a esta actividad final y le dio la bienvenida a los mayores incentivándolos a practicar todo lo aprendido tanto en el curso de capacitación digital, en el primer taller motivacional como en el encuentro intergeneracional, para ganar en calidad de vida y que lo transcurrido en este Concello no quedara solamente en el recuerdo de una grata experiencia.

“Muchas personas mayores vienen con la inseguridad del: yo no me acuerdo de nada o se me olvida casi todo”

Un gimnasio para la mente

Bajo las indicaciones de la monitora Lidia González Feijóo, el taller se planteó como un espacio para demostrar que el cerebro, al igual que un músculo, funciona mejor cuanto más se usa. Lidia comenzó la sesión abordando los dilemas propios de la edad. “Muchas personas mayores vienen con la inseguridad del: yo no me acuerdo de nada o se me olvida casi todo; pues vamos a desmontar esto y que entiendan que la memoria se puede seguir entrenando y podemos seguir aprendiendo cosas, que olvidar cosas es normal”, detalló la monitora.

Para que la jornada lograra su cometido se plantearon tres reglas básicas: atención, asociación y repetición. En este sentido una serie de ejercicios visuales fueron diseñados para ser prácticos, sencillos además de estratégicos y divertidos. Se enseñaron trucos para el día a día, como crear imágenes divertidas para recordar la lista de la compra o establecer un lugar fijo en casa para las llaves y las gafas, evitando de esta forma los olvidos involuntarios.

Los asistentes intercambiaron láminas de flores con narcisos, hibiscos, orquídeas

Transformado el salón multiusos del Concello en un particular gimnasio para la mente, los nuevos ejercicios propuestos por Lidia consistieron en la identificación de patrones. Los asistentes intercambiaron láminas de flores con narcisos, hibiscos, orquídeas, para a través de la observación y la memoria a corto plazo, poder identificar nombres y usos, tanto de objetos como en este caso, flores o plantas.

La monitora Lidia explicando uno de los ejercicios. | La Región

Culminada la “exploración botánica” le siguió una secuencia culinaria y alfabética: sopas de letras. Juego eficaz para mantener la agilidad mental, que adquirió un carácter internacional al tener en sus “ingredientes” nombres de países como Francia, Chile, Ecuador o Canadá, que eran señalados por los lapiceros convertidos en esta ocasión en “cucharas soperas”.

Prosiguió entonces un ejercicio de agrupación lógica. Mediante vasos de agua que contienen esferas de colores (amarillo, naranja, verde, azul, rojo y violeta), se estimuló que cada asistente organizara la información en grupos pequeños para que, de esta forma recordar, no parezca una habilidad perdida para quienes necesitan de la memoria cómo su más útil y necesaria herramienta.

“Un gran entretenimiento que me permite no estar encerrada en casa y así hablar con la gente”

Cierre del ciclo

Acerca de su particpación en este encuentro y la importancia de mantenerse activos, Rosalía Gómez de 87 años afirmó: “Vengo también a sesiones de gimnasia y acudir a encuentros como estos me hace mucho bien”. Por su parte, Antonia Alejos señaló que acudir a este taller era “un gran entretenimiento que me permite no estar encerrada en casa y así hablar con la gente”. Mientra que Leonisa Sánchez destacó: “Me parece muy bien que haya actividades como estas para participar. Pude venir gracias a unos vecinos muy buenos que me trajeron”

Con un breve repaso a todos los ejercicios y juegos didácticos realizados en este segundo taller motivacional Lidia González recordó a los asistentes que cada esfuerzo, aunque fuese pequeño, era muy importante en pos de mantener la mente activa y saludable. Además, los animó a que, para sus respectivas rutinas, practicaran con regularidad parte de lo compartido en el encuentro, haciendo énfasis también en que el uso de listas de papel, calendarios y alarmas pueden facilitar su día a día.

Con esta última actividad el programa A Maiores, luego de dos semanas, concluyó su paso por Carballeda de Avia. Con cada encuentro, desde la capacitación digital, el primer taller motivacional y el siempre atractivo encuentro intergeneracional, este proyecto en constante movimiento ha demostrado que la edad no es obstáculo para una vida activa.

Carmen González, 73 años.

“Estoy muy alegre. Fue una cosa muy bonita todos los ejercicios que hicimos hoy aquí”

Rosalía Gómez, 87 años.

“Vengo también a sesiones de gimnasia y acudir a encuentros como estos me hace mucho bien”

Antonia Alejos, 77 años.

“ES un gran entretenimiento que me permite no estar encerrada en casa y hablar con la gente”

Manuel González, 80 años.

“Estuve en el primer taller y me alegra mucho estar de vuelta aquí para compartir”