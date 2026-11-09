España sigue dividida, no tanto por ideologías como por un abismo territorial. Hay una España que crece porque atrae habitantes, empresas y oportunidades; y otra que, aun mostrando indicadores económicos aceptables, se vacía poco a poco de jóvenes, servicios y futuro.

El PIB per cápita puede engañar. Cuando una provincia pierde población, la riqueza producida se reparte entre menos personas y la estadística mejora sin que mejore la vida real de quienes permanecen. Detrás de ese aparente progreso se esconden el cierre de escuelas, la pérdida de comercios, la falta de médicos, el envejecimiento y la marcha de quienes deberían sostener el porvenir.

No se trata solo de una cuestión económica, sino de justicia territorial. Ningún ciudadano debería verse obligado a abandonar su tierra para acceder a un empleo digno, una vivienda asequible o una sanidad pública cercana. Sin embargo, la concentración de actividad en las grandes áreas metropolitanas sigue alimentando ese desequilibrio.

Las administraciones deben dejar de medir el éxito únicamente en porcentajes y empezar a medirlo en habitantes que se quedan, nacimientos, empresas que se instalan y servicios que resisten. Hacen falta políticas de vivienda, transporte, digitalización, empleo cualificado y apoyo real al medio rural.

Las dos Españas no pueden seguir conviviendo como si la despoblación fuera un destino inevitable. Si no actuamos con urgencia, el mapa de la prosperidad terminará siendo también el mapa del abandono. Y una nación que pierde a sus pueblos pierde, en buena medida, parte de sí misma. Ante las elecciones del 29N, ¿Qué partido se atreverá a poner la España vaciada en el centro de su programa y no solo en sus discursos? ¿Cuántas provincias quedarán “vivas” dentro de cinco, diez o veinte años?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)