Llega como todas las mañanas a su trabajo, lugar santo donde los haya. Los libros están en su sitio, colocados para su pronta puesta en escena; cada libro es un mundo y, como tal, una gran historia; cada lector, un apasionado por el saber, por las aventuras, por el conocimiento… por la vida.

Su vida poco tiene que ver o quizás mucho tiene que ver con las historias de cada uno de sus fieles compañeros de trabajo, porque cada libro es una vida en sí misma y parte de la vida del escritor; en ellos también se refleja la vida del cuidador, compañero y amante de los libros, el papel fundamental de la hermosa y digna bibliotecaria.

Los lectores llegan con las ansias de saber algo más, de encontrar las respuestas a sus sueños, de disfrutar la alegría que un libro da en cada página; los lectores, no clientes, son gente que busca lo que la mano de la digna bibliotecaria ha colocado en la estantería para así enseñar al gran mundo lo que está descrito en cada página de cada libro, que no por pequeño o usado tiene menos importancia.

Cuando se va, apaga la luz y cierra la puerta; es el momento de ellos. Todos y cada uno de ellos salen de su sitio y rompen el orden establecido para poder entablar conversaciones lúcidas o disparatadas con sus compañeros de biblioteca; algunos, los más viejos, enseñan a los recién llegados el orden del universo, el buen hacer de los escritores, incluso las batallas y alegrías en el día a día del mundo que son los libros.

Llega a casa la digna bibliotecaria, cansada y con ganas de vivir su vida; los libros la esperan a que llegue un nuevo día para que su mano vuelva a darles el calor humano que tanto necesitan.

Luis Rego (Ourense)