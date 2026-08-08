La Gen Z que no se arrodilla

La reciente movilización de la Generación Z en la India, que ha logrado la dimisión del ministro de Educación tras protestas masivas por filtraciones de exámenes, revela un patrón global con matices locales decisivos. A diferencia de movimientos juveniles en otras latitudes, caracterizados a menudo por la fragmentación o el desencanto pasivo, los jóvenes indios han demostrado una capacidad organizativa extraordinaria, combinando sátira digital con presencia física sostenida en las calles.

Mientras en muchas democracias occidentales predomina un activismo de plataforma, más efímero y menos arriesgado, en la India la Generación Z ha asumido represión policial, gases lacrimógenos y detenciones sin abandonar su exigencia de rendición de cuentas. Su estrategia híbrida -memes virales, arte callejero y ocupación continuada de espacios públicos- ha convertido el descontento en presión política concreta.

Este contraste invita a reflexionar sobre las condiciones que permiten a una generación canalizar su frustración en cambio efectivo. No basta con estar conectados; hace falta organización, objetivo claro y disposición al coste personal. La lección india no radica solo en su éxito puntual, sino en haber mostrado que la acción colectiva disciplinada sigue siendo posible incluso frente a estructuras de poder consolidadas.

Quizás otros movimientos juveniles deberían preguntarse si su repertorio de protesta se ha vuelto demasiado cómodo. La historia sugiere que los cambios duraderos exigen más que tendencias: requieren presencia, persistencia y voluntad de incomodar.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)