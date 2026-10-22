El obradoiro dual mejora calles y viales en Carballiño

El obradoiro dual de emprego de O Carballiño alcanza este mes de octubre la mitad de su recorrido. Comenzó el pasado 15 de junio y, después de un mes de formación teórica, en agosto dio paso a las prácticas. Veinte personas desempleadas, de entre los 20 y 60 años de edad, participan repartidas en dos módulos de especialización: aprovechamientos forestales y pintura industrial en construcción, organizados en grupos de 10 participantes cada uno.

La directora del obradoiro, Rosa Fernández, destaca un “desenvolvemento positivo” en esta primera mitad de la iniciativa, la primera de este tipo que el concello desarrolla en colaboración con la Xunta específicamente para el municipio -después de haber participado en ediciones anteriores junto con Boborás y Maside-, y que finalizará en marzo. El alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro-Gil, también hace una valoración favorable y apunta que “as actuacións están cumprindo os plazos previstos”.

Pintura industrial

El módulo de pintura industrial combina la formación en técnicas profesionales de pintura y albañilería e incluye trabajos de tratamiento de superficies, revestimientos y señalización horizontal. Las actuaciones se distribuyen por distintos puntos de la localidad, y ya se completaron las de 13 calles, entre ellas las rúas Evaristo Vaamonde, Curros Enríquez y Carlos Velo. Las últimas intervenciones incluyeron esta semana el pintado de las marcas viales de la calle delante del Consistorio y en el entorno de la Plaza Mayor.

Ubicaciones

El formador, José Nóvoa, confirma que cada semana cambian de ubicación en función de las indicaciones del programa: “Antes da praza, estivemos a pintar a pasarela de ferro que cruza o río. Recentemente tamén houbo asfaltado nalhunga rúa e tivemos que pintar os pasos de peóns”. El curso de aprovechamientos forestales se centra en labores silvícolas, desbroces y reforestación. Estos últimos días, el grupo ha llevado a cabo actuaciones de preparación del entorno del pabellón polideportivo Paco Chao, así como trabajos de clareo, rozas y gestión de la biomasa en los alrededores de la Fábrica de Papel A Lavandeira.

Actuaciones de limpieza en la zona del pabellón polideportivo. | La Región

Dada la naturaleza de estas intervenciones, el formador de este segundo módulo, Luis Alberto Blanco, incide en la importancia de la seguridad, que requiere una formación específica: “Estamos todos os días con isto, combinando períodos de teoría para saber que poñer en práctica correctamente de luns a venres”. Pero también hace hincapié en las oportunidades laborales, señalando que con este programa “se demostra tamén que o investimento no rural funciona, porque é un sector que ten unha alta demanda de profesionais”.