28 años de ecovigilantes de Franciscanas

Los miércoles son una fiesta. Dos de la tarde. La puerta principal de Franciscanas en la calle Cardenal Quevedo en Ourense se abre para que una auténtica marabunta de jóvenes “tome” la ciudad. Ataviados con el chándal del colegio, azul oscuro con ribetes anaranjados, y con el chaleco amarillo que los hace muy visibles a larga distancia, carga cada uno con los bártulos para la actividad que toca: que si unas botellas o cabichómetros para recoger colillas, que si envases ligeros para depositar en el contenedor amarillo, que si una pértiga para colocar con precisión cajas nido en la zona de actuación, que si unos libros para liberar en diferentes puntos, que si unas garrafas con tapones solidarios que llenarán poco a poco con el plástico que vayan retirando… A todo eso se suma un carrito que lleva el profesorado con material para cada actividad: nunca faltan bolsas de limpieza ni guantes de protección ni un botiquín, ni tampoco fruta, chuches y un pequeño cariño en forma de obsequio para que nunca olviden que su trabajo es reconocido.

El grupo, muy ordenado, camina en fila de a uno, entre el bullicio que a esa hora se genera en las inmediaciones del colegio: tráfico rodado, negocios próximos, jóvenes que salen del instituto o de la zona del campus. Les miran, les sonríen, les saludan o pasan de largo, pero todo esto conforma el paisaje ourensano todos los miércoles, un miércoles cualquiera. Son ya 28 años de historias, y cada semana Ecovigilantes escriben una nueva.

Ecovigilantes de Franciscanas son de otro siglo. Nacieron en 1998. Está formado por jóvenes de ESO (antes EGB) y bachillerato (antes BUP y COU) que voluntariamente dan su tiempo y su esfuerzo en arreglar, desde la cercanía, el desaguisado medioambiental que les toca vivir. Sus actuaciones siempre son fuera del horario escolar, y eso revaloriza, y mucho, su trabajo. Su fortaleza radica en el grupo: comer juntos, caminar juntos, limpiar juntos y divertirse juntos imprime carácter y pertenencia. A lo largo de los años, miles de jóvenes y unas 3.500 actividades realizadas les han situado como grupo de referencia.

Ecovigilantes... ¡Larga vida!

Gonzalo Sánchez (Ourense)