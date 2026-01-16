El abandono de la N-540: un peligro constante entre Ourense y Lugo

Como conductora habitual entre Ourense y Lugo, me dirijo a este periódico para denunciar el grave y pésimo estado de la carretera nacional N-540, que comunica a Ourense con Lugo, tras haber sufrido recientemente un incidente en el que reventé dos ruedas de mi vehículo debido al pésimo estado del firme. No era el primer incidente, hace cinco años, rompí el puente trasero de otro coche, por un socavón de la carretera y siete lunas frontales.

Quienes utilizan esta vía con frecuencia saben que la N-540 lleva años presentando baches, deformaciones del asfalto y un mantenimiento claramente insuficiente, convirtiéndose en una carretera peligrosa y totalmente indigna para una conexión tan importante entre provincias.

Esta situación resulta aún más incomprensible si se recuerda que la autovía Ourense-Lugo fue anunciada y prometida dentro del Plan Galicia hace ya 22 años. Sin embargo, mientras ese proyecto sigue sin hacerse realidad, tampoco se ha garantizado una mínima seguridad en la carretera existente. Las promesas incumplidas no evitan accidentes ni compensan los daños que sufrimos los conductores. Cierto, que como interventora, conozco las limitaciones presupuestarias y por eso sé, que el dinero que no se destina a la mejora de infraestructuras nacionales, se destina a otros fines, quizás menos necesarios, menos urgentes pero más electorales. Es una opción, pero luego no hablemos de despoblación no deseada ni de vertebración del territorio, puesto que si dos ciudades gallegas sufren este nivel de falta de infraestructuras, quizás es momento para la reflexión…

No estamos hablando solo de desperfectos materiales, sino de un problema serio de seguridad vial que afecta a trabajadores, estudiantes, transportistas y familias que dependen de esta vía. Ni Ourense ni Lugo, pueden seguir aceptando infraestructuras de segunda categoría ni el abandono prolongado por parte de las administraciones responsables.

Ojalá esta carta sirva para dar voz a muchos ciudadanos que padecen la misma situación y para reclamar, de una vez por todas, soluciones reales, urgentes y decididas, que hagan presupuestar de una vez infraestructuras necesarias para no abandonar territorios, cumplir promesas electorales y activar conciencias, también de los que no hacen nada...

Mónica Legaspi (Ourense)