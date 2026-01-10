Cuando se apaguen las luces

Comienza un año nuevo revuelto, ya en curso con los buenos deseos, con las hojas en blanco, con los días por venir con un montón (o no), de oportunidades; comienza con las noticias “maduras” de un mundo que no da tregua, inundado por seres humanos con mentiras disfrazadas, que nos hacen creer que todo va bien.

Ya diez días desde el vestido de la Pedroche, de audiencias, de uvas y champán, de muchos deseos por cumplir, de muchos propósitos que un año después, en el mejor de los casos se habrán olvidado, y no pasará nada.

Hoy no hay guirnaldas de colores, ni encendido de cuenta atrás, no hay casas ni coches deslumbrando en las noches tempranas del invierno. Apenas encienden las farolas y los coches del amanecer.

Pero en el cielo de las guerras siguen las luces de miedos, de países rotos de dolor, de hambre de nuestros pequeños, de miedos, de pérdidas, de angustias. Siguen esas luces que no queremos que nos den luz, qué ironía.

Cuando se apaguen por fin todas ellas, no solo las de Navidad, cuando los destellos con ruido sean como mucho un mal recuerdo, entonces podremos creer en los deseos, en el año nuevo, en las oportunidades, y en la vida.

Diana Budiño Calvo (Ourense)