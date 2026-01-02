Asociación do sector primario de Galicia

Mi carta va a ser breve , porque creo que en estos casos sobra la palabrería y los adornos en un escrito. Dando el ultimo paseo del año, me acabo de encontrar con el gobierno de Orense rodeado de tractores , y la gente alrededor de una hoguera. Me gustaría poder dejar esta estampa que hice en fotos, pero no es posible en una carta

La verdad es que me pareció muy triste y a la vez muy valiente, un día como hoy , no plantar la lucha. Simplemente recogían firmas. Me pregunto si el sacrificio de ,dejar la tradición de esta noche, la última del año y al mismo tiempo el comienzo del año nuevo, valdrá la pena. Espero que si . Brindo por esa gente, que no le importa el frío, ni el día que es, y ahí está luchando contra un gobierno que nos lleva a todos a la deriva. Mucha suerte a todos.

Esta ha sido mi última reflexión del año 2025.

Inma Barreiro (Ourense)