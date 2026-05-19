Aumento de las ciberestafas

Uno de los efectos perniciosos más evidentes del uso con fines ilícitos de la inteligencia artificial (IA) es el incremento de las ciberestafas bancarias. “Phishing”, “smishing” son recursos informáticos a los que recurren los estafadores para consumar sus delitos utilizando mensajes de texto (SMS) o mensajería instantánea (Whatsapp) para suplantar entidades fiables (bancos, paquetería) y engañar de esta forma a los usuarios incautos para que pulsen en sus teléfonos móviles enlaces maliciosos, lo que se traduce en el robo de datos de sus cuentas bancarias, o bien para que envíen dinero a cuentas a nombre de “mulas bancarias”, según el argot policial, quienes se limitan a recibir el dinero estafado y transferirlo de manera inmediata, a cambio de una “recompensa” ínfima por su “servicio”, a los capos del crimen organizado.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en 2025 los incidentes de este tipo aumentaron un 26% más que en el año anterior, y la mayoría de ellos fueron fraudes “on line” mientras que los realizados por el método “pshishing” superaron los 25.000 casos. Las cantidades robadas superaron en muchos casos los cientos de miles de euros.

Ante este panorama tan preocupante que ha afectado ya principalmente a miles de ahorradores y pensionistas, la Policía y la Guardia Civil, en colaboración con Europol, está incrementando sus unidades para el combate de la ciberdelincuencia logrando desarticular a algunas de estas redes criminales. Mientras tanto, algunos bancos aumentan sus mecanismos de ciberseguridad por medio de autenticación reforzada en operaciones, alertas inmediatas de movimientos bancarios sospechosos, bloqueo automático de operaciones inusuales, análisis del comportamiento del usuario, detección de accesos desde dispositivos extraños y monitorización de transferencias en tiempo real, entre otras medidas.

No obstante, los ciberdelincuentes suelen tener un notable sentido de la anticipación y procuran eliminar pistas que eviten un rastreo de las operaciones fraudulentas antes de que las fuerzas policiales inicien sus investigaciones. Y lo más grave es que lo hacen recurriendo, una vez más, a los recursos de la IA.

Javier Parra Galindo (Madrid)