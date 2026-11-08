Planes de pensiones
Planes de pensiones
Este controvertido tema afloró a raíz de las declaraciones de algunos iluminados políticos profesionales, anunciando su propuesta de reforma del sistema público de pensiones. Dejaban entrever que el actual sistema no es viable, por lo que habría que sustituir una parte de la pensión pública, por otra de gestión privada.
En este orden de cosas, conviene recordar la Ley 8/87 de 8 de junio por la que se creaban los fondos y planes de pensiones. Dicha norma crea este nuevo sistema como, “complemento del sistema de la Seguridad Social obligatoria, al que en ningún caso sustituyen”.
Está claro que este nuevo modelo nace para que, de forma voluntaria, se complemente la pensión pública pero no para sustituirla, ni total ni parcialmente.
En esta regulación existen varias modalidades de planes.
El de rmpleo, promovido por sociedades o empresas, el asociado promovido por asociaciones y sindicatos, y el individual para que sean las entidades de carácter financiero las que lo promuevan.
Posteriormente se aprobaron nuevas normas regulatorias como el RDL 1/2002, el RD 504/2004 y la Ley 12/2022.
En consecuencia se puede concluir que existen normas a este respecto, de distintas épocas y gobiernos, por lo que no se deberían ni tocar, sino es para mejorarlas pensando en los ciudadanos/votantes, ya que nacieron para complementar y no para sustituir la pensión pública.
En el hipotético caso que esa barbaridad de reforma se llevase a cabo, cambiando el actual modelo para peor, probablemente estarían activando el nacimiento de un partido político de pensionistas y aspirantes a serlo, que con varios millones de votos podrían alcanzar la gobernanza del país.
Personas cualificadas para ello, haylas.
Lo que está correcto sólo se cambia para hacerlo más justo, apropiado y conveniente, sino no “meneallo”.
“Sabe más el zorro por viejo, que por zorro “.
Francisco Domínguez Martínez (Ourense)
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