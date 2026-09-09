Ceuta: demora y consecuencias

Desde finales de julio, Ceuta no cesa de empeorar a raíz de la crisis migratoria y de la gestión de la situación.

La economía ceutí sufre las consecuencias de la atonía creada. También el equipo de fútbol, que la temporada pasada realizó una buena campaña tras subir de la Primera Federación: muchos futbolistas muestran reticencias a fichar por el equipo ante la incertidumbre sobre cuándo se volverá a la normalidad. Hoy es el último en la Segunda división.

Las manifestaciones en favor de la soberanía ceutí han quedado como un gesto compartido por muchos pueblos y ciudades. Pero, por desgracia, ese gesto no ha contado con el apoyo unánime de toda la ciudadanía a nivel nacional.

El Ejecutivo ha tomado el control del puerto, intentando regularizar la devolución de ciudadanos marroquíes. ¿Se conseguirá?

Esta tardanza en asumir el control de la situación ha creado muchos problemas a los ceutíes en todas las actividades de la ciudad.

Si esto hubiese ocurrido en una gran ciudad, donde los votos en las urnas son más decisivos, ¿habría existido esta demora? ¿Se lo imaginan en Madrid o en Barcelona? De forma inmediata, el Ejecutivo hubiese creado un gabinete de crisis.

El cálculo político ha tenido un protagonismo evidente por parte del Ejecutivo nacional. Por desgracia, las ciudades no son tratadas de forma igualitaria.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)