La Región

La Región

Un clic inteligente, un planeta exhausto

Publicado: 20 mar 2026 - 04:10
Cartas al director en La Región.
Cartas al director en La Región. | La Región

Mientras debatimos el consumo energético de hogares, coches y fábricas, pasamos por alto un devorador silencioso: la inteligencia artificial. Una sola consulta a ChatGPT consume unos 0,3 Wh de electricidad -equivalente a 9 segundos de televisión o 10 veces más que una búsqueda en Google-. Una conversación típica de 20-50 preguntas llega a 0,01 kWh y requiere 500 ml de agua para refrigerar los servidores. Multiplicado por miles de millones de interacciones diarias, este gasto invisible acelera las emisiones globales de CO2 y tensiona las redes eléctricas.

Los centros de datos dedicados a IA devoran ya 350 TWh anuales -como el consumo de un país mediano-, y su demanda se duplicará para 2030, pasando de 448 TWh a 980 TWh. Empresas como Google han mejorado su eficiencia (33 veces menos energía por mensaje en un año), pero persisten opacidad y externalidades ambientales. Modelos más potentes emiten hasta 50 veces más CO2 que los simples.

Como usuarios cotidianos, cada clic suma a esta huella. Somos cómplices involuntarios de un progreso que podría comprometer nuestro futuro climático. Exijamos a las tecnológicas transparencias total en su huella ambiental, regulaciones europeas estrictas y algoritmos más eficientes. La IA debe innovar en sostenibilidad, no solo en potencia. Hagamos que el “progreso inteligente” sea también verde.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats