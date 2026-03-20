Corta de árbores no Barbaña
Señor director, perdóeme que lle dirixa estas liñas tan enfadado. Non con vostede, desde logo, senón cos que ordenaron e executaron a brutal corta de árbores e arbustos nas marxes do Barbaña, desde o Pavillón dos Deportes ata o Regueiro dos Muíños.
Quen acostumamos a camiñar por aí temos agora que sufrir a visión dos horrendos tocos pelados que deixaron as motoserras da ignorancia e do odio á natureza. Xa non florecerán esas árbores e arbustos, xa non nos darán sombra no verán, xa non conterán o terreo en declive das marxes, xa non acollerán os niños dos paxaros, nin as pitas da auga, nin as abellas que libarían o néctar das flores na primavera e a melaza das follas no verán. A cambio terémonos que conformar coa fea e desolada visión das traseiras das casas.
Por favor, señor Director, se coñece os que ordenaron e executaron tal desfeita, sen dúbida xentes do paleolítico inferior, dígalles da miña parte que, antes de volveren asasinar as árbores e os arbustos, proben a eficacia das motoserras aplicándoas ás suas propias mans. Moitas grazas.
Millán Picouto (Ourense)
También te puede interesar
Un clic inteligente, un planeta exhausto
CARTAS AL DIRECTOR
Cual girasoles en la provincia
CARTAS AL DIRECTOR
Un mundo en guerra
Lo último
FORZARON LAS PUERTAS
Roban dinero, electrónica y joyas en dos iglesias de Avión
El testamento de Ann Lee
PRECIO DEL COMBUSTIBLE
Llenar el depósito en Ourense cuesta 24 euros más que hace un mes