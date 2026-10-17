¿Que las pensiones qué…?

Llevo oyendo hablar del “colapso inminente” de las pensiones desde que los pantalones de campana comenzaban a estar de moda. También cuando empecé a trabajar a finales de los setenta. Hoy estoy jubilado, cobro mi pensión y la cantinela sigue siendo la misma. Pasan las décadas, mueren dictadores, cambian gobiernos y se jubilan generaciones enteras y las pensiones siguen pagándose. Todo responde a una estrategia burda: sembrar el pánico para trincar un pastel jugoso. Tras hincar el diente a sanidad y educación, el gran capital ansía devorar las pensiones. La derecha insiste en que las pensiones “no se sostienen”, “que van a petar” y, acto seguido, sus aliados de la banca ofrecen planes privados con una sonrisa de tiburón para “salvarnos”. Un negocio redondo: aterrorizar al trabajador para que entregue sus ahorros a entidades que quiebran y exigen rescates públicos. ¿Quién garantiza un fondo que mañana puede devaluarse por completo?

Debilitar las pensiones públicas para abrir un negocio privado no es salvar a los ciudadanos: es desvalijar sus derechos para ponerlos al servicio de intereses económicos. Quien juegue con el sustento de nuestros mayores para favorecer a la banca no merece su confianza. Es una forma de actuar deleznable, una traición a quienes levantaron España con su sudor. Quien mercadea con la vejez de sus ciudadanos merece el más absoluto desprecio en las urnas. Con el pan del pueblo no se negocia, no se especula y, bajo ningún concepto, se consiente.

Por eso, pensionistas: voten con la cabeza, no con las tripas. Con el actual Ejecutivo, la pensión media ha aumentado casi 500 euros al mes, mientras que el modelo del 0,25% del PP habría sido solo 30 euros. Por su parte Abascal dice que “las pensiones se pagarán de la manera que sea, con un sistema u otro”. Ese “como sea” quiere decir con rebajas y congelaciones. Y ese “un sistema u otro” quiere decir que serán privatizadas.

Blanco y en botella. Ustedes mismos.

Miguel Fernández-Palacios Gordon (Madrid)