El grupo Volkswagen prevé recortar hasta 100.000 empleos en un duro ajuste de costes. El gigante alemán de la automoción, referencia del sector en Europa, no logra contener la competencia de China, que ofrece precios más competitivos y avanza con rapidez.

Hace unos días, el ceo de Toyota advirtió ante cientos de proveedores de que, si las cosas no cambian, no sobrevivirán, en alusión a la feroz competencia y a la velocidad de producción de los fabricantes chinos. Son dos ejemplos claros del futuro del automóvil: Occidente ha mantenido durante demasiado tiempo un modelo industrial demasiado lento frente a nuevas formas de producir.

Europa sigue sin reaccionar, un claro ejemplo de cómo China le está ganando terreno en un sector estratégico. Y, por si fuera poco, Trump amenaza al viejo continente con aranceles del 100% si la UE decide gravar los servicios digitales de su país.

Como en una película del oeste, estamos rodeados por los dos grandes actores de este siglo XXI, simplemente porque nos hemos dormido en los laureles del pasado. Una vez más, el viejo continente corre el riesgo de ser contemplado como un museo de un tiempo que ya no volverá.

¿Qué futuro nos espera a unos europeos que hemos renunciado a competir?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)