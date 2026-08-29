Dolor por Ceuta

Qué poco hablamos de Ceuta. Observo con preocupación, cómo una lacerante indiferencia, apatía, son la tónica generalizada en una sociedad que presume de solidaridad con todo tipo de causas: Ucrania, Gaza, el Sáhara, etc., concitan la atención de la calle; sin embargo, nos olvidamos de Ceuta, algo que sucede intramuros, no en países lejanos.

La sociedad ceutí lleva ya un mes padeciendo un sindiós que va in crescendo, una situación incendiaria; no nos pongamos la venda para no ver el estallido social que se está incubando. Metámonos en su piel: inseguridad galopante, miedo cerval, cierre de negocios, enfermedades que brotan, suciedad por doquier, viviendo en constante alarma por hechos reales, no fruto del alarmismo.

Pregunto a los ayuntamientos y personas tan proclives a desplegar todo tipo de banderas, cuándo lo harán izando y mostrando la ceutí, una de las banderas más antiguas de Europa, sí, de Europa.

Cuando un problema se enquista, la crisis se profundiza y el remedio es cada vez más radical. Todos a la calle por Ceuta.

Francisco Javier Sáenz Martínez (Lasarte)