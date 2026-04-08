Se nos repite que tenemos los dirigentes que merecemos. Como si fuera un castigo divino, no una consecuencia de nuestra apatía, de nuestros votos resignados y de nuestro miedo a tocar en serio el timón. ¿Y el resto de países de nuestro entorno? ¿También se conforman con la misma mediocridad en traje de marca?

La verdad es más incómoda: si se preguntara a la mayoría de los ciudadanos del mundo, sus respuestas no diferirían mucho de las nuestras. Cambian los nombres, los himnos y los palacios, pero el virus se mantiene: la política enferma de terquedad, de réplica automática y de incapacidad para aprender.

Tenemos un sistema que premia el cinismo, no la sabiduría. Guerras que se venden como “necesarias” mientras alguien pasa factura, decisiones climáticas pospuestas hasta que el drama ya no tenga remedio y desigualdades que se amplifican bajo el manto de la “realidad” económica. Sólo una pequeña parte de la población ve cómo se les construye un mundo mejor; el resto se queda con el resto: discursos bonitos, memoria corta y promesas incumplidas.

El egoísmo de los partidos y sus líderes ha sustituido a la política. La unión hace la fuerza, pero hoy suena como un chiste de mal gusto ante tanta terquedad y tan poco interés real en cambiar. Y ese “don erre que erre” se ha instalado con la tecnología: ahora todo se magnifica, se viraliza, se miente con más eficiencia, pero el fondo sigue siendo el mismo: gente que no quiere entender porque, si entendiera, quizá tendría que dejar de ganar.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)