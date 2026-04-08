La ansiada paz

Cuando la sociedad mundial se dotó de un Orden Internacional con Organismos para velar por el cumplimiento de unas normas, que regularían la convivencia entre los países, lo fue con el fin de que reinara la paz y el orden mundiales.

De esta forma se concibe la ONU, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional, etc. Pero la realidad es otra muy distinta. Mientras que un delincuente civil es perseguido allá donde fuere, y castigado según el derecho internacional, cuando se trata de mandatarios omnipotentes no ocurre lo mismo. Así presenciamos cómo ciertos presidentes están infringiendo esas normas reguladoras del derecho internacional, siendo acusados de criminales de guerra, con delitos de lesa humanidad u otros. No obstante con su patente de corso, continúan delinquiendo sin que nadie se atreva a actuar en su contra.

Nos preguntamos el por qué ocurre esta desigualdad, y la respuesta no es otra de que, esos organismos encargados de regular el orden mundial, solo sirven para alimentar a miles de vividores de la política, que se dedican a pronunciar discursos grandilocuentes y mediáticos, pero que en definitiva no resuelven lo que se espera de ellos. Por esta razón es cuestionable la existencia de esos foros caros e inútiles.

Por otro lado, estamos asistiendo cómo descaradamente se viola el orden mundial, como alguno que se postula como presidente de otro país o cómo presume de adueñarse de millones de barriles de petróleo ajenos, amenazando con acabar con una civilización milenaria, mofándose de las normas internacionales.

Algunos líderes iluminados españoles ignoran que, según estudios demoscópicos, el 70% de los españoles rechazan la cruenta y descarnada violencia en los distintos frentes. Algunos se posicionan con el otro 30% apoyando a los señores de la guerra e ignorando que, el uno y los otros, están cavando su propia tumba política.

Otro interés inmediato los debe mover, pues si no, no se entiende.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)