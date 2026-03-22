Soslayando la cuestión delictiva y circunscribiéndonos a la definición de la RAE, en lo social y humano, estamos asistiendo a varios fraudes que se cometen de manera sostenida en el tiempo. Fraude es “la acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quién se comete”.

Veamos algunos ejemplos: “Ourense capital termal”: Así reza una serie de cartelería, a la entrada de la ciudad, anunciando unas condiciones engañosas. La piscina de As Burgas lleva cerrada más de un lustro. Las termas públicas de Outariz funcionan de manera reducida, ya que la mayoría de las charcas están secas. La Chavasqueira y O Miño, cuando el Miño lo permite.

Si entramos en la ciudad, miles de vecinos, y demás visitantes, sufren el retraso sistemático de obras como las de la avenida de Portugal o Pena Trevinca, que están paralizadas o a medio gas, sobrecargando el tráfico en otras zonas no preparadas para ello, y perjudicando al vecindario y a los pequeños negocios allí existentes. Estas obras, con fecha de término, se dilatan sine die, pareciendo las de El Escorial.

Mención aparte es la situación de La Molinera, Casco Viejo, Cárcel Vieja, Museo Municipal, sin olvidarnos de las piedras movibles de la Rúa dos Fornos, las escaleras mecánicas de A Carballeira que no funcionan, las rampas de Concordia que se averían con frecuencia. La lista sería interminable, como inaceptable es el que un Alcalde cuestionado por la mayoría social, permanezca en el cargo porque el intercambio de cromos políticos, así lo permite.

En definitiva, que mientras se ejecuta el presupuesto para festejos, no se cumple con lo más imprescindible. Por ello es acertado afirmar que se comete fraude social por atentar contra la “verdad y rectitud perjudicando a las personas...”.