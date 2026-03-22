Si te quieres divertir, pasa un verano en Nueva York

Estados Unidos despliega su arsenal en el mar Caribe. La isla de Aruba le ayuda. Trinidad y Tobago le ayuda. Curacao le ayuda. La isla de Granada también me ayuda. Las islas Vírgenes de Estados Unidos le ayudan. Todas ellas muy bonitas. Venezuela también lo es. Estados Unidos captura al presidente Maduro en Caracas el 3 de enero. Se lo llevan en barco por aguas del Caribe. Con los ojos tapados y un botellín de agua. En Guantánamo lo meten en un avión. El avión aterriza en la base aérea de Stewart. Al norte de Nueva York. No hay turistas en Stewart. No se pierden maletas. En Stewart lo suben a un helicóptero que aterriza en Manhattan. Aquí lo meten en un furgón que lo lleva al centro de detención de Brooklyn. No hay noticias días después de Maduro. No hay noticias semanas después.

Estamos a 20 de marzo y no hay noticias de Maduro. No hay imágenes. No hay vídeos. No sabemos si sigue cojeando. No se sabe si está vivo. No se sabe por qué está en la cárcel. O quizás sí.

Emmanuel Rueda Girondo (Vigo)