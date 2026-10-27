La ruleta electora

Desde la reinstauración de la democracia hemos asistido a múltiples procesos electorales. En todos ellos se repite la misma cantinela. La oposición de turno se marca como único objetivo derrocar al gobierno elegido para ocupar su lugar. Para ello, durante la legislatura, se dedica exclusivamente a menoscabar a los gobernantes con todo tipo de triquiñuelas. Desde el insulto a la ofensa personal, desde el bulo y la mentira, a la utilización de los medios afines para deponer a aquellos que el pueblo eligió mayoritariamente, mostrando una mediocridad y maldad nunca vistas.

Toda la artillería propositiva se reserva para el inicio del siguiente proceso electoral. Es en ese momento, cuando salen a la luz las lindezas de unos proyectos para la sociedad que estuvieron a buen recaudo durante cuatro años, esperando ese momento electoral para sacarlos a la luz y así utilizar la frágil memoria del votante y sorprenderlo con unas intenciones llenas de propósitos asombrosos.

Pero eso sí, la voluntad real de llevarlos a cabo difiere posteriormente durante el mandato. Hacen buena aquella frase de “no es lo mismo estar en la oposición, que gobernar”. Los proyectos o asuntos más escabrosos se maquillan u ocultan hasta después del escrutinio.

Mientras, los votantes, contribuyentes, ciudadanos con escasa memoria y muy poca información y capacidad de evaluar y discernir entre una u otra opción política se remiten al mensaje de última hora que se acerca más a sus necesidades e ideología. Esta última cualidad cada día escasea más; de eso se encargan algunos, para vaciar las mentes y manipular voluntades. Sin embargo se les llena la boca en elogios sorprendentes, agradables al oído de algunos votantes.

Como dijo Einstein: “Lo que es correcto no siempre es popular y lo que es popular no es siempre correcto”.

La historia se repite cíclicamente.