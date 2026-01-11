Me voy de voluntario para Groenlandia porque dicen que van a llegar muchos aviones allí. Llevo el uniforme militar, las granadas y una bolsa grande de piruletas de fresa. También llevo una bufanda azul y blanca porque me han dicho que hace frío. El enemigo puede aparecer en cualquier momento. Muchos cazas y helicópteros. Sobrevolarán Nuuk y sus casas de colores. Son helicópteros color caqui sobre casas de colores. Los vamos a esperar en los cafés del paseo de Nuuk. Tomando un chocolate caliente. Caliente y marrón oscuro. Nos quedaremos sin luz cuando nos ataquen pero tenemos muchas linternas de leds cálido.

Cuando lleguen los americanos les daré piruletas de fresa. Son grandes. También iremos a Ilulissat para vigilar y de paso ver ballenas. Pasan muchas jorobadas. Y comeremos reno en alguna taberna. Probablemente perdamos la guerra. Solo tenemos un helicóptero. Tiene una cruz roja. Para trasladar enfermos con gripe en Groenlandia. Probablemente perdamos. Pero el chocolate en los cafés de Nuuk está muy bueno y las ballenas que pasan por Ilulissat son muy bonitas. Tampoco descarto que la ganemos. Estamos muy motivados y un poco preparados.

Emmanuel Rueda Girondo (Vigo)