El hogar, el mejor lugar

Amigos y amigas:

En torno al día 25 de octubre gira todos los años la campaña “Personas sin hogar”. Con ella se pretende visibilizar la cruel realidad de miles de personas que no tienen casa donde vivir, que se sienten en soledad. El día 18 de este mes, La Región nos decía que el túnel de la Estación Empalme de Ourense “esconde un refugio de marginación y pobreza”, de personas sin hogar. Por debajo de los trenes de alta velocidad, un puñado de olvidados sobrevive en un túnel.

La pérdida del empleo, la imposibilidad de acceder a una vivienda, los procesos migratorios forzados, la vulneración de los derechos humanos, el alcoholismo… son algunos de los factores que empujan a esta condición. Situación que implica la pérdida de la familia, la carencia de los vínculos de pertenencia y de las condiciones más elementales para vivir con dignidad. Porque solo en el hogar reímos, lloramos, celebramos, añoramos, nos peleamos y nos reconciliamos. Por eso, si nos echan de casa, nos echan de la vida.

El escritor Alejandro Palomas dice que “casa es una sensación, no es un lugar, y más que una sensación es un estado de ánimo. Casa es el lugar del mundo en el que cada uno encaja a la perfección”. La primera casa fue el vientre de nuestra madre. En casa los niños son sabios y los abuelos, curiosos. Y la simbiosis de sabiduría y curiosidad se genera solo en casa. La casa no es un lugar de producción, sino un terreno de recreo en el que hay magia en todos los rincones.

En mi casa, al final de cada día, reconozco lo mucho bueno que me ha pasado en la jornada: los detalles que han tenido conmigo, las sonrisas que me ofrecieron, los saludos adelantados a mis saludos. En casa me doy cuenta de que aquel pequeño “Buenos días, buena gente” produjo un buen día grande.

Amigas y amigos, no os canséis de hacer el bien, nos dijo Pablo de Tarso y nos repiten los del túnel de la Estación Empalme. No habléis ni actuéis nunca en voz vaga, nos dice la persona fuerte. Y Gloria Fuertes nos recuerda: “Lo primero, la bondad;/ lo segundo, el talento./ Y aquí termina el cuento”.