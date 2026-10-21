Tengo 21 años y en mi entorno casi todo el mundo conoce a alguien que lo está pasando mal: ansiedad, insomnio, días en los que cuesta levantarse. Hablamos de ello más que nuestros padres, y eso es bueno.

Pero hablar no basta si, cuando alguien decide pedir ayuda, se encuentra con meses de espera para una primera cita o con una consulta privada que no puede pagar. Muchos jóvenes acaban buscando respuestas en las redes sociales, que a menudo empeoran lo que intentan aliviar. Pido a las administraciones más psicólogos en la sanidad pública y en los centros educativos, y que la salud mental deje de ser la hermana pobre del sistema.

Y a quien lea esto y esté pasándolo mal, que no se lo guarde. Pedir ayuda no es de débiles. Es lo más valiente que se puede hacer.

Laia Sánchez Vaqués

(Barcelona)