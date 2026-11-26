El consumo no descansa. Nos bombardean con ofertas, correos y rebajas que nos invitan a aprovechar descuentos como si el problema fuera nuestra falta de ganas de comprar.

Del Black Friday hemos pasado a un noviembre entero convertido en mes de rebajas. Después llegará diciembre, con los precios de los alimentos que tanto pesan en las cestas navideñas. Y, tras ese circuito, enero volverá a traernos las rebajas tradicionales.

“Consumid, malditos”, parece decirnos la industria y el comercio, en un mundo donde los salarios escasean. Pero, ¿habrá rebajas en los precios y en los alquileres de la vivienda? Todo indica que no. Paradójicamente, el gasto que más pesa en los hogares -tener un techo- rara vez aparece en los carteles del Black Friday.

Todo son promesas, descuentos y votos que no traen la felicidad anunciada

El marketing sigue jugando con trucos de trilero para inducirnos a gastar, mientras millones de bolsillos tienen agujeros. Incluso la vida pública se presenta ahora como un escaparate de ofertas ante las elecciones del 29-N.

Todo son promesas, descuentos y votos que no traen la felicidad anunciada. El coste de la vida se encarece, crece la preocupación por la salud mental y ni el Black Friday ni los partidos políticos parecen ofrecernos aquel maná prometido.

“Sin dinero no hay paraíso”, parece decirnos la vida. El mundo ya no es el de ayer: es un escenario cada vez más incierto e impredecible. Y esto solo es el comienzo de una transformación profunda impulsada por la automatización, la robotización y la inteligencia artificial.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)