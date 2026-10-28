La magia de no tenerlo todo planificado

CARTAS AL DIRECTOR
Líderes
CARTAS AL DIRECTOR
Parece que últimamente ya no sabemos improvisar. Cada vez necesitamos tenerlo todo organizado con semanas, incluso meses, de antelación. Quedar para cenar, hacer una escapada o simplemente pasar una tarde con alguien se ha convertido en una cuestión de agendas, horarios y reservas.
Solo hay que mirar los restaurantes de cara a Navidad. Estamos en octubre y ya hay algunos que tienen las mesas llenas para diciembre. Todavía no hemos celebrado Halloween y ya estamos pensando en qué haremos en Navidad.
Planificar no es malo. Pero quizá nos hemos acostumbrado tanto a tenerlo todo bajo control que hemos olvidado el valor de las cosas que surgen sin esperarlas: una conversación que se alarga, un viaje decidido a última hora o una cena improvisada que acaba convirtiéndose en uno de los mejores recuerdos.
A veces, las mejores experiencias son precisamente las que no habíamos previsto. Y, en una sociedad que nos empuja constantemente a mirar el calendario, quizá deberíamos reservar un poco de espacio para lo inesperado.
Ariadna Casas Hernández
(Barcelona)
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