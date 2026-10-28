La Región

La Región

La magia de no tenerlo todo planificado

CARTAS AL DIRECTOR

Publicado: 28 oct 2026 - 02:11
Carta al director
Carta al director | La Región

Parece que últimamente ya no sabemos improvisar. Cada vez necesitamos tenerlo todo organizado con semanas, incluso meses, de antelación. Quedar para cenar, hacer una escapada o simplemente pasar una tarde con alguien se ha convertido en una cuestión de agendas, horarios y reservas.

Solo hay que mirar los restaurantes de cara a Navidad. Estamos en octubre y ya hay algunos que tienen las mesas llenas para diciembre. Todavía no hemos celebrado Halloween y ya estamos pensando en qué haremos en Navidad.

Planificar no es malo. Pero quizá nos hemos acostumbrado tanto a tenerlo todo bajo control que hemos olvidado el valor de las cosas que surgen sin esperarlas: una conversación que se alarga, un viaje decidido a última hora o una cena improvisada que acaba convirtiéndose en uno de los mejores recuerdos.

A veces, las mejores experiencias son precisamente las que no habíamos previsto. Y, en una sociedad que nos empuja constantemente a mirar el calendario, quizá deberíamos reservar un poco de espacio para lo inesperado.

Ariadna Casas Hernández

(Barcelona)

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