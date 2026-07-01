Con Venezuela, ahora y siempre
Lucha y vencerás
Es indiferente aquello que te propongas superar. Ya sea una mala situación económica, familiar, laboral, sentimental o de salud… Da igual. Mientras te quede un resquicio de vida y tu mente te permita trazar un plan de actuación implacable, ya habrás comenzado la batalla que, hasta hoy, evitaste por temor.
Como en todo, siempre hay un comienzo y un final. Pero el que nada comienza, nada acaba. Es muy cómodo esperar el desenlace de lo que nunca te atreviste a iniciar por voluntad propia.
No te derrumbes; continúa. Aunque creas que todo está en tu contra, la lucha diaria te irá haciendo más fuerte. Alíate con la grandeza de habitar esta parte de la realidad y no se la entregues a la que ignoras, encaramado en ese desesperante pesimismo que hoy te ciega.
Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte
(Albacete)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
FOMENTO DEPORTIVO
Viana do Bolo conquista savia nueva para los deportes náuticos
MECANISMO ESTATAL
O pleno de Verín aproba o plan de axuste ata o 2041
TINTA DE VERANO
Regularización