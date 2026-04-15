El Malecón no es un juguete

Le escribo como vecino indignado ante la última ocurrencia del alcalde. Nadie en Monforte de Lemos niega la necesidad de proteger nuestra anciana Ponte Vella, suprimiendo ya un tráfico rodado para el que nunca fue concebida. Sin embargo, José Tomé, bajo esta excusa, se ha empeñado en gastar más de 5 millones de euros en una mole de hormigón y acero que nadie ha pedido y pocos aprueban. Más que una solución, parece una falta de respeto a los monfortinos.

Mientras el alcalde pretende erigir un monumento a su propio ego sobre el río Cabe, conviene recordar que la ciudad -con una gestión al servicio del vecino y no de la excavadora- podría resolver carencias reales y acuciantes. Es hora de priorizar inversiones útiles, lejos de infraestructuras faraónicas que nadie necesita.

Lo que Monforte exige es inversión en la vida real, en el empleo y en el respeto a nuestro patrimonio, recuperando el pulso de los barrios y la ciudad

Monforte requiere puentes, sí, pero no ahí. Hace falta uno que conecte ambos márgenes aguas abajo, a la altura del barrio de Carude y otro, para salvarse de este Gobierno. El Malecón pertenece a los vecinos, no a quien lo usa como cobertura para ocultar una gestión que da la espalda a los barrios.

Lo que Monforte exige es inversión en la vida real, en el empleo y en el respeto a nuestro patrimonio, recuperando el pulso de los barrios y la ciudad. El puente del Malecón no es progreso; es el capricho de un mando que parece haber perdido la brújula y el sentido de la realidad. Nuestra ciudad no necesita más cemento sobre su paisaje natural; necesita ética, trabajo y que el dinero de todos llegue a las necesidades de los vecinos. El Malecón es de los monfortinos, no el juguete de un alcalde que confunde mayoría absoluta con impunidad.

José Díaz

(Monforte de Lemos)