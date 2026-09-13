La nueva dependencia de la fiscal general

La nueva fiscal general del Estado ya empieza a estar cuestionada. Y no nos extraña, porque en palabras del presidente del Gobierno: “¿Realmente de quién depende la Fiscalía?”. Esta ha sido la respuesta clara e inequívoca. Pues bien, la trayectoria “ejemplar” de Teresa Peramato Martín precisa que “cuenta con el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Posee una amplia trayectoria, especialmente en la lucha contra la violencia de género, siendo considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia”.

El caso es que el propio PP empezó a dudar sobre su “independencia” y sobre si el jefe del Ejecutivo “va a seguir usándola políticamente como hizo con Alvaro García Ortiz”. En palabras de Ester Muñoz, portavoz en el Congreso: “Este ha sido un nombramiento continuista donde se extiende un velo de sospecha sobre Peramato”. Precisamente, con fecha 19 de junio, la fiscal había comparecido en el Senado, donde fue sometida a una serie de preguntas y, por ejemplo, afirmó: “Aunque no se haya dicho de una forma directa, se ha insinuado que la Fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto, pues los fiscales de España trabajan con rigor, con absoluta imparcialidad, con autonomía y, además, con respeto exclusivo a la legalidad”. Y añadió: “Los nombramientos que ha hecho en la cúpula fiscal han obedecido a un juicio motivado de idoneidad y me he basado en méritos, capacidad, experiencia y en los proyectos que han sido presentados”.

La fiscal general ha trasladado a la Comisión Europea sus críticas al procedimiento que concluyó con la condena del anterior fiscal

Pero todavía más, pues la fiscal general ha trasladado a la Comisión Europea sus críticas al procedimiento que concluyó con la condena del anterior fiscal, y donde incluía referencias a “irregularidades y a una percepción de falta de independencia del Tribunal Supremo”. Obviamente, la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo Fiscal, salió rauda y veloz reclamando públicamente “explicaciones” a la fiscal general por el contenido y el alcance de la comunicación remitida a la CE. La asociación no cuestiona que la fiscal “pueda colaborar con las instituciones europeas cuando estas soliciten información sobre la Justicia española, el Estado de derecho o la independencia judicial”. Sin embargo, lo que estima “problemático es que esa colaboración pueda utilizarse para cuestionar ante Bruselas la actuación o la independencia de otro órgano constitucional en un caso concreto”.

Por cierto, Peramato pronunció por primera vez el discurso solemne de apertura del año judicial y, como máxima representante de la institución, intervino en “defensa del estamento” y reclamó una plena autonomía reglamentaria “para blindar su imparcialidad”, mientras la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, en este mismo acto, advirtió de que “si falta un poder judicial independiente desaparece el propio Estado de derecho”. Más claro, agua.