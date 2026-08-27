Fernando González

Fernando González

Xesús e as mulleres

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 28 ago 2026 - 01:10
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“Foi María Magdalena e anunciou aos discípulos: -Vin o Señor! E que El lle dixera estás cousas.”

(Xoan 20:18)

Case ninguén discute que as discriminacións sociais, culturais e xurídicas das mulleres na época de Xesús, eran considerablemente superiores ás actuais na maior parte do mundo.

Historiadores e teólogos coinciden que neste contexto tan hostil, as conversacións e actitudes de Xesús coas mulleres reflectidas nos evanxeos, foron vistas como revolucionarias ou contraculturais no seu tempo. Algúns exemplos disto, son as mulleres que viaxaban con el como discípulas, as súas sabias frases que evitaron a lapidación machista e hipócrita dunha muller adúltera, ou que María Magdalena fose a primeira persoa en velo resucitado.

Dous mil anos despois, a pesar do éxito na redución da mortalidade nos partos e na eliminación da antiga brecha educativa de xénero, aínda a nivel mundial e entre outros moitos ámbitos, queda moito por facer contra a violencia de xénero, desigualdades salariais ou de inserción laboral e machismo na repartición de tarefas domésticas.

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