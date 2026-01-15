Ourense necesita un nuevo estadio

Esta temporada se está confirmando que el Estadio de O Couto no resiste el deterioro acumulado por la competición de los campeonatos de liga y copa de los dos equipos de la ciudad.

Es una evidencia, que lo visto en el partido de Copa del Rey que enfrentó a Ourense CF vs Athlétic Club de Bilbao y lo del domingo pasado en el partido de liga de Segunda Federación entre la UD Ourense vs Salamanca CF, pone en el punto de mira una instalación obsoleta y parcheada que no hace más que agravar un problema que perjudica el desarrollo y calidad del juego para quienes disputan la práctica deportiva, sino también una imagen de la ciudad al exterior. Ni el terreno de juego ni la instalación en su conjunto, son dignas de los tiempos que corren.

Otras ciudades del tamaño de Ourense, o incluso más pequeñas, poseen recintos deportivos de mayor calidad y aforo que favorecen y a la vez muestran una imagen mucho más moderna y adecuada. Estadios como Pasarón (Pontevedra), A Malata (Ferrol), San Lázaro (Santiago de Compostela), Anxo Carro ( Lugo) o El Toralín (Ponferrada) son recintos deportivos mucho mejores y de más capacidad que O Couto, el cual además, es el único de los nombrados que tiene titularidad autonómica y no municipal como los anteriores, lo cual no deja de ser curioso.

Este pasado domingo en el partido que se disputó en O Couto hubo pancartas solicitando “un estadio digno” pero, además, es una tónica que se viene repitiendo año tras año y ya no vale con parches o lavados de cara, es necesaria una nueva instalación, bien en el mismo lugar u otro alternativo, pero ya, es de justicia.

Rosendo Fernández González (Ourense)