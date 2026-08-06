Os políticos de Maceda poden facelo!

CARTAS AL DIRECTOR
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CARTAS AL DIRECTOR
Opinar hoxe de política semella unha temeridade. Vou procurar facelo dende un punto de vista positivo, como acostumo nestas misivas nos últimos vinte anos. Non vou valorar o traballo realizado pola actual corporación municipal. Xa teremos ocasión de facelo dentro duns meses, na campaña das eleccións de 2027.
A realidade da política xeral é decepcionante, mesmo vergoñenta. A cidadanía fala dela e dos seus protagonistas con crecente desprezo. Porén, no caso do Concello de Maceda existe respecto e ausencia de crispación, algo que resulta moi edificante.
Seguro que moitos veciños e veciñas estamos insatisfeitos con determinadas actuacións municipais. Tamén hai demandas e peticións pendentes que haberá que seguir reivindicando. Con todo, as concelleiras e concelleiros non nos ofrecen espectáculos de confrontación, debates estériles ou exercicios de demagoxia, nin nos plenos nin nos medios de comunicación. Transmiten unha imaxe de boa relación, cada quen dende a súas responsabilidades: uns no goberno e outros na oposición.
Este xeito de actuar non é, por desgraza, o máis habitual. Non é o que vemos na política autonómica, na estatal e na internacional. A crispación, as “fake news” e a polarización convertéronse nunha constante en numerosos ámbitos políticos, nomeadamente nos parlamentos e gobernos, afastando a política dos verdadeiros problemas da cidadanía.
No eido municipal quizais sexa o momento de avanzar cara un modelo de funcionamento máis próximo á veciñanza e máis útil para a comunidade, apartado da confrontación permanente. A boa relación entre a xente que se dedica á política en Maceda e a necesidade de entendemento, poderían facilitar un modelo de traballo construtivo entre as distintas organizacións. Sen renunciar ás diferenzas ideolóxicas, é posible chegar a acordos arredor dun plan de acción común para o futuro de Maceda.
Estou convencido de que son capaces de consolidar, manter e ampliar as actividades deportivas, culturais e festivas que xa existen. Tamén mellorar servizos básicos, como o abastecemento de auga, o saneamento, a recollida de lixo ou a iluminación pública. Debemos continuar co traballo de adaptación do PXOU ás novas necesidades, facilitando a recuperación de vivendas e locais con medidas e incentivos axeitados.
Así como impulsar un proxecto permanente de limpeza dos lugares e das aldeas, así como un plan de prevención e de evacuación fronte os incendios forestais, unha ameaza constante para eses núcleos de poboación. Mesmo resulta fundamental o asentamento de nova xente en Maceda, tanto persoas da contorna que viven fóra e deciden regresar, como doutras que buscan un lugar onde desenvolver os seus proxectos de vida dentro das súas posibilidades. Os políticos de Maceda poden facelo! Boas Festas!
Bieito Seara (Maceda)
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