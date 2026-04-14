Problemas de agua

Buscando un sitio tranquilo para disfrutar de la jubilación, compré una vivienda en Puerto Pereira (Boborás), sin saber que la aldea está dividida entre seguir la comunidad manejando el suministro de agua y quienes solicitan que el Ayuntamiento se haga cargo, debido a que se hicieron varias pruebas y dieron que el agua, muchas veces, no era apta para el consumo.

Somos varios vecinos los que no pagamos la cuota de mantenimiento porque, al no ser apta, toca comprar agua para el consumo.

Yo llevo dos años aquí. Pensé que era solo en mi contra, por ser de fuera, pero el 16/12/2025 la encargada nos dejó sin suministro de agua a una vecina nacida aquí y a mí. Vamos a cumplir cuatro meses cargando agua de donde se pueda. Nos tiene con insomnio, tomando pastillas para poder dormir. Hemos estado buscando soluciones, pero somos personas mayores y no sabemos qué más hacer. No queremos conectar de mala manera y yo temo que me hagan daño.

Me atrevo a escribir a ver qué podemos solucionar. Aunque yo no conozco de primera mano los antecedentes, mi vecina puede informar de todo. Agradezco que haya este medio para, al menos, poder desahogarme un poco.

Aclaro que aquí no hay contadores de agua y la junta directiva no está reconocida por la Hidrográfica del Miño. No hay CIF ni cuenta bancaria donde pagar, todo es en efectivo y en mano.

María Elena Cuadros Plaza

(Boborás)